Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Где движутся "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА в центральной части Черниговщины. Привлечены средства для его сбивания! Отбой угрозы для Киевской и Черниговской областей. Ударные БпЛА на северо-востоке и востоке Черниговской области, курс юго-западный. Вражеский БпЛА с Черниговщины заходит в Броварской район Киевской области. Вражеские БпЛА в центральной, северо-восточной части Черниговщины и на северо-западе Сумщины. Привлечены средства для их сбивания! Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
