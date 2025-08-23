Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де рухаються "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:25, 23 серпня

БпЛА в центральній частині Чернігівщини.

Залучено засоби для його збиття!
– ПС.

20:14, 23 серпня

Відбій загрози для Київської та Чернігівської областей.

19:54, 23 серпня

  • Ударні БпЛА в центрі Чернігівської області, курс південний;
  • ворожі ударні БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.
18:49, 23 серпня

Ударні БпЛА на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний.

18:20, 23 серпня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини заходить у Броварський район Київської області.

16:59, 23 серпня

Ворожі БпЛА в центральній, північно-східній частині Чернігівщини та на північному заході Сумщини.

Залучено засоби для їх збиття! Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях!
– Повітряні сили.