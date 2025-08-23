Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару
Росія увечері 23 серпня знову запустила по Україні "Шахеди". Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Дивіться також Прагнуть збільшити виробництво: Росія хоче виготовляти понад 6000 "Шахедів" на місяць, – CNN
Де рухаються "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ворожий БпЛА з Дніпропетровщини через Харківщину у напрямку Полтавщини. БпЛА в центральній частині Чернігівщини. Залучено засоби для його збиття! Відбій загрози для Київської та Чернігівської областей. Ударні БпЛА на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний. Ворожий БпЛА з Чернігівщини заходить у Броварський район Київської області. Ворожі БпЛА в центральній, північно-східній частині Чернігівщини та на північному заході Сумщини. Залучено засоби для їх збиття! Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях!
– ПС.
– Повітряні сили.
Ворожий БпЛА з Дніпропетровщини через Харківщину у напрямку Полтавщини.
БпЛА в центральній частині Чернігівщини.
Залучено засоби для його збиття!
Відбій загрози для Київської та Чернігівської областей.
Ударні БпЛА на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний.
Ворожий БпЛА з Чернігівщини заходить у Броварський район Київської області.
Ворожі БпЛА в центральній, північно-східній частині Чернігівщини та на північному заході Сумщини.
Залучено засоби для їх збиття! Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях!