Росія увечері 23 серпня знову запустила по Україні "Шахеди". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де рухаються "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті