24 сентября, 19:15
Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российские войска вечером 24 сентября запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда летят дроны?

 

19:12, 24 сентября

  • Черниговщина: БПЛА фиксируют в пригороде Чернигова и в районе Корюковки.
  • Харьковская область: БПЛА движутся в сторону Балаклеи, Изюма.
18:46, 24 сентября

  • Харьковщина: дроны в пригороде Павлограда.
  • Сумская область: дроны мимо Ахтырки в сторону Полтавщины.
18:45, 24 сентября

Вражеские БПЛА движутся мимо Орехов в сторону Запорожья.

18:20, 24 сентября

Дроны фиксируют на Харьковщине. БПЛА в направлении Лозовой и Чугуева.