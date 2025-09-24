Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російські війська ввечері 24 вересня запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Географія збільшується: куди вже можуть долетіти російські безпілотники у Європі
Куди летять дрони?
Ворожі БпЛА рухаються повз Оріхів у бік Запоріжжя. Дрони фіксують на Харківщині. БпЛА в напрямку Лозової та Чугуєва.
Ворожі БпЛА рухаються повз Оріхів у бік Запоріжжя.
Дрони фіксують на Харківщині. БпЛА в напрямку Лозової та Чугуєва.