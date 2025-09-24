Укр Рус
24 вересня, 19:15
Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російські війська ввечері 24 вересня запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Куди летять дрони?

 

19:12, 24 вересня

  • Чернігівщина: БпЛА фіксують в передмісті Чернігова та в районі Корюківки.
  • Харківщина: БпЛА рухаються у бік Балаклії, Ізюму.
18:46, 24 вересня

  • Харківщина: дрони в передмісті Павлограда.
  • Сумщина: дрони повз Охтирку у бік Полтавщини.
18:45, 24 вересня

Ворожі БпЛА рухаються повз Оріхів у бік Запоріжжя.

18:20, 24 вересня

Дрони фіксують на Харківщині. БпЛА в напрямку Лозової та Чугуєва.