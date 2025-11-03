Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Вечером 3 ноября российские захватчики запустили по территории Украины свои ударные дроны типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Куда движутся "Шахеды"?