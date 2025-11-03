Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки
Вечером 3 ноября российские захватчики запустили по территории Украины свои ударные дроны типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Куда движутся "Шахеды"?
БПЛА фиксируют в направлении Запорожья с востока. Вражеский БПЛА, вероятно, разведывательный, на юго-западе от Павлограда в западном направлении (вектор – Днепр). Новые группы БПЛА на восточной границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный. БПЛА на востоке Запорожской области, курс – западный. БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный (вектор – Ольшаны/Пересечное). БПЛА на Черниговщине мимо населенного пункта Мена на севере в юго-западном направлении. БПЛА на востоке и севере Черниговщины, курс – западный. БПЛА на Днепропетровщине в направлении Юрьевки с юго-востока.
