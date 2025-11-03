Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки
3 ноября, 21:19
8

Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Ирина Марцияш

Вечером 3 ноября российские захватчики запустили по территории Украины свои ударные дроны типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Куда движутся "Шахеды"?

 

21:13, 03 ноября

БПЛА фиксируют в направлении Запорожья с востока.

21:12, 03 ноября

  • БПЛА на востоке и центре Запорожской области, курс – западный/северо-западный;
  • БПЛА на юго-востоке и востоке Днепропетровщины, курс – восточный.
20:55, 03 ноября

Вражеский БПЛА, вероятно, разведывательный, на юго-западе от Павлограда в западном направлении (вектор – Днепр).

20:52, 03 ноября

Новые группы БПЛА на восточной границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный.

20:31, 03 ноября

  • Вражеский БПЛА на юге от Харькова, курс – юго-восточный (вектор – Змиев);
  • БПЛА на Черниговщине между Черниговом и населенным пунктом Березная, постоянно меняет направление движения;
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – на / мимо населенного пункта Терновка с востока;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс – южный.
20:22, 03 ноября

БПЛА на востоке Запорожской области, курс – западный.

20:02, 03 ноября

БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный (вектор – Ольшаны/Пересечное).

19:58, 03 ноября

БПЛА на Черниговщине мимо населенного пункта Мена на севере в юго-западном направлении.

19:37, 03 ноября

БПЛА на востоке и севере Черниговщины, курс – западный.

19:04, 03 ноября

БПЛА на Днепропетровщине в направлении Юрьевки с юго-востока.

18:54, 03 ноября

  • БПЛА на границе Сумщины и Черниговщины в районе населенного пункта Шостка и населенного пункта Новгород-Северский;
  • Вражеские БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – восточный;
  • БПЛА, вероятно, разведывательный, на востоке Николаевщины в направлении населенного пункта Баштанка с востока. Привлечены средства для сбивания.