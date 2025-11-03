Укр Рус
Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки
3 листопада, 21:19
8

Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки

Ірина Марціяш

Ввечері 3 листопада російські загарбники запустили по території України свої ударні дрони типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Куди рухаються "Шахеди"?

 

21:13, 03 листопада

БпЛА фіксують в напрямку Запоріжжя зі сходу.

21:12, 03 листопада

  • БпЛА на сході та центрі Запорізької області, курс – західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході та сході Дніпропетровщини, курс – східний.
20:55, 03 листопада

Ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на південному заході від Павлограда в західному напрямку (вектор – Дніпро).

20:52, 03 листопада

Нові групи БпЛА на східній межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс – північний.

20:31, 03 листопада

  • Ворожий БпЛА на півдні від Харкова, курс - південно-східний (вектор – Зміїв);
  • БпЛА на Чернігівщині між Черніговом та населеним пунктом Березна, постійно змінює напрямок руху;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – на/повз населеного пункту Тернівка зі сходу;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс – південний.
20:22, 03 листопада

БпЛА на сході Запорізької області, курс – західний.

20:02, 03 листопада

БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-східний (вектор – Вільшани/Пересічне).

19:58, 03 листопада

БпЛА на Чернігівщині повз населеного пункту Мена на півночі у південно-західному напрямку.

19:37, 03 листопада

БпЛА на сході та півночі Чернігівщини, курс – західний.

19:04, 03 листопада

БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Юріївки з південного сходу.

18:54, 03 листопада

  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини в районі населеного пункту Шостка та населеного пункту Новгород-Сіверський;
  • Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - східний;
  • БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на сході Миколаївщини в напрямку населеного пункту Баштанка зі сходу. Залучено засоби для збиття.