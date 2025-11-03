Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки
Ввечері 3 листопада російські загарбники запустили по території України свої ударні дрони типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
Куди рухаються "Шахеди"?
БпЛА фіксують в напрямку Запоріжжя зі сходу. Ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на південному заході від Павлограда в західному напрямку (вектор – Дніпро). Нові групи БпЛА на східній межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс – північний. БпЛА на сході Запорізької області, курс – західний. БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-східний (вектор – Вільшани/Пересічне). БпЛА на Чернігівщині повз населеного пункту Мена на півночі у південно-західному напрямку. БпЛА на сході та півночі Чернігівщини, курс – західний. БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Юріївки з південного сходу.
