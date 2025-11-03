Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки

Ввечері 3 листопада російські загарбники запустили по території України свої ударні дрони типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Куди рухаються "Шахеди"?