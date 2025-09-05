4 и 5 сентября россияне массированно обстреливали Сумскую область. Произошло несколько пожаров.

4 сентября враг нанес ряд ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры на Сумщине. Известно о разрушениях и масштабном пожаре, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие последствия атаки на Сумщину?

Противник неоднократно повторно бил по участку, где спасатели тушили пожар.

Чрезвычайники не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы.

Обратите внимание! В течение четверга оккупанты терроризировали Сумскую область дронами. Сумы и Сумской район были частично обесточены из-за атаки на критическую инфраструктуру. Местные власти сообщали о двух пострадавших мужчинах, одного из которых госпитализировали.

Ночью 5 сентября российские БПЛА снова атаковали Сумскую общину, в результате чего загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Ликвидация пожаров на Сумщине / Фото ГСЧС

Что известно об атаке дронов на Украину?