Большинство дронов не достигли цели: как ночью отработала ПВО
- Ночью 5 октября российские дроны атаковали Украину, из которых ПВО обезвредила более 80 беспилотников.
- Атаки дронов нанесли ущерб на объектах в Киевской, Черниговской и Одесской областях.
Прошла очередная ночь, когда россияне ударили по Украине с воздуха. На этот раз разные области атаковали вражеские дроны. Оккупанты запустили 116 целей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО?
Российская армия начала атаку дронами с вечера 5 октября. Всю ночь на Украину летели БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Дроны двигались из направлений Миллерово, Курская, Брянская, Приморско-Ахтарская и с Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 83 вражеских беспилотника на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.
К сожалению, 30 ударных БпЛА попали на 7 локациях. Атака вражескими БпЛА продолжилась и утром.
Успешная работа ПВО по дронам ночью 6 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Где атаковал враг ночью 6 октября?
- Киевская область этой ночью в очередной раз пережила российскую атаку. Большинство дронов врага удалось уничтожить, поэтому обошлось без пострадавших и попаданий в гражданскую инфраструктуру. В Фастовском районе огнем уничтожен автомобиль с цистерной и повреждены грузовики.
- На Черниговщине оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Повреждения уже ремонтируют специалисты облэнерго.
- В Одесской области во время атаки дронами пострадал гражданский промышленный объект. Там произошел пожар, который спасатели быстро потушили. Прошло без пострадавших и значительных разрушений.