Прошла очередная ночь, когда россияне ударили по Украине с воздуха. На этот раз разные области атаковали вражеские дроны. Оккупанты запустили 116 целей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза БпЛА

Сколько целей сбила ПВО?

Российская армия начала атаку дронами с вечера 5 октября. Всю ночь на Украину летели БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Дроны двигались из направлений Миллерово, Курская, Брянская, Приморско-Ахтарская и с Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 83 вражеских беспилотника на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.

К сожалению, 30 ударных БпЛА попали на 7 локациях. Атака вражескими БпЛА продолжилась и утром.



Успешная работа ПВО по дронам ночью 6 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Где атаковал враг ночью 6 октября?