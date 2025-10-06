Укр Рус
6 жовтня, 09:39
Більшість дронів не досягла цілі: як вночі відпрацювала ППО

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Вночі 5 жовтня російські дрони атакували Україну, з яких ППО знешкодила понад 80 безпілотників.
  • Атаки дронів завдали шкоди на об'єктах у Київській, Чернігівській та Одеській областях.

Минула чергова ніч, коли росіяни вдарили по Україні з повітря. Цього разу різні області атакували ворожі дрони. Окупанти запустили 116 цілей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Російська армія розпочала атаку дронами з вечора 5 жовтня. Всю ніч на Україну летіли БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Дрони рухалися з напрямків Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни.

На жаль, 30 ударних БпЛА влучили на 7 локаціях. Атака ворожими БпЛА продовжилася й зранку.


Успішна робота ППО по дронах вночі 6 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Де атакував ворог вночі 6 жовтня?