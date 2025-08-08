28 июля 2025 года Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту – через Трансбалканский коридор. Это изрядно разозлило россиян. Они заявили, что азербайджанские активы в Украине являются "законными целями" для ударов.

Так, сначала, 6 августа, они попали по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который происходит поставка азербайджанского газа в Украину, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на азербайджанскую нефтебазу?

В ночь на 8 августа россияне снова атаковали Одесскую область дронами. На этот раз под ударом оказалась азербайджанская нефтебаза SOCAR. По ней враг ударил 5 "Шахедами", в результате чего возник пожар. Был поврежден трубопровод дизельного топлива. Об этом изданию "Экономическая правда" рассказали в правоохранительных органах.

Справка: SOCAR – это Государственная нефтегазовая компания Азербайджанской Республики. В Украине SOCAR инвестирует в нефтепереработку, хранение топлива (нефтебазы), а также в дистрибуцию и сети АЗС.

Известно, что четверо работников получили серьезные травмы. Величина ущерба пока устанавливается.

К слову, 2 августа Россию атаковали дроны, что привело к выходу из строя магистрального газопровода "Центральная Азия – Центр". Газопровод, принадлежащий "Газпрому", транспортирует газ из Туркменистана в Россию и обеспечивает энергией важные объекты ВПК.