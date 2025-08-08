28 липня 2025 року Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом – через Трансбалканський коридор. Це неабияк розлютило росіян. Вони заявили, що азербайджанські активи в Україні є "законними цілями" для ударів.

Так, спершу, 6 серпня, вони поцілили по газорозподільній станції "Орлівка", яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який відбувається постачання азербайджанського газу в Україну, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на азербайджанську нафтобазу?

У ніч проти 8 серпня росіяни знову атакували Одещину дронами. Цього разу під ударом опинилася азербайджанська нафтобаза SOCAR. По ній ворог вдарив 5 "Шахедами", внаслідок чого виникла пожежа. Було пошкоджено трубопровід дизельного пального. Про це виданню "Економічна правда" розповіли в правоохоронних органах.

Довідка: SOCAR – це Державна нафтогазова компанія Азербайджанської Республіки. В Україні SOCAR інвестує у нафтопереробку, зберігання палива (нафтобази), а також у дистрибуцію і мережі АЗС.

Відомо, що четверо працівників отримали серйозні травми. Величина збитків наразі встановлюється.

До слова, 2 серпня Росію атакували дрони, що призвело до виходу з ладу магістрального газопроводу "Центральна Азія – Центр". Газопровід, що належить "Газпрому", транспортує газ із Туркменістану до Росії та забезпечує енергією важливі об'єкти ВПК.