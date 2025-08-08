Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, очільника ОВА.

Які наслідки атаки на Одеський район?

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Крім цього, у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави.

За даними Кіпера, пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

На жаль, внаслідок атаки відомо про потерпілого. Так, постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло.

"Чоловік зазнав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно", – розповів деталі про потерпілого очільник ОВА.