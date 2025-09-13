Агрессия России против Польши шокировала европейское сообщество. Хотя публично там говорят о провокации, а не атаке. В конце концов этот инцидент может запустить несколько важных процессов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, удар России по Польше четко показывает, что Россия посягает и на страны, которые находятся в НАТО. Все это подталкивает к тому, что европейским партнерам нужно значительно жестче действовать против страны-агрессора.

Какие процессы запустила российская атака по Польше?

Как отметил Клочок, уже было совместное заявление руководителей МИД Украины, Литвы и Польши относительно российской атаки. Такие действия страны-агрессора однозначно подталкивают к созданию альтернативного союза, который сможет противостоять российской агрессии. Возможно, даже будет что-то вроде Балто-Черноморского союза.

Конечно, пока такого военно-политического блока нет. Поэтому, как считает Клочок, европейские партнеры будут работать над тем, чтобы продвинуть Украину в НАТО.

Европейские страны будут приглашать нас в НАТО. Понятно, что быстро это не получится. Правильно говорят некоторые политики, что мы не будем читать войну в учебниках истории, а сами будем писать новые страницы,

– сказал Клочок.

Атака России по Польше: коротко