Агресія Росії проти Польщі шокувала європейську спільноту. Хоча публічно там говорять про провокацію, а не атаку. Зрештою цей інцидент може запустити кілька важливих процесів.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, удар Росії по Польщі чітко показує, що Росія зазіхає і на країни, які перебувають в НАТО. Все це підштовхує до того, що європейським партнерам потрібно значно жорсткіше діяти проти країни-агресорки.

Які процеси запустила російська атака по Польщі?

Як наголосив Клочок, вже була спільна заява керівників МЗС України, Литви та Польщі щодо російської атаки. Такі дії країни-агресорки однозначно підштовхують до створення альтернативного союзу, який зможе протистояти російській агресії. Можливо, навіть буде щось на кшталт Балто-Чорноморського союзу.

Звісно, наразі такого військово-політичного блоку немає. Тому, як вважає Клочок, європейські партнери працюватимуть над тим, аби просунути Україну в НАТО.

Європейські країни запрошуватимуть нас в НАТО. Зрозуміло, що швидко це не вийде. Правильно кажуть деякі політики, що ми не читатимемо війну в підручниках історії, а самі писатимемо нові сторінки,

– сказав Клочок.

Атака Росії по Польщі: коротко