Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, удар Росії по Польщі чітко показує, що Росія зазіхає і на країни, які перебувають в НАТО. Все це підштовхує до того, що європейським партнерам потрібно значно жорсткіше діяти проти країни-агресорки.

Які процеси запустила російська атака по Польщі?

Як наголосив Клочок, вже була спільна заява керівників МЗС України, Литви та Польщі щодо російської атаки. Такі дії країни-агресорки однозначно підштовхують до створення альтернативного союзу, який зможе протистояти російській агресії. Можливо, навіть буде щось на кшталт Балто-Чорноморського союзу.

Звісно, наразі такого військово-політичного блоку немає. Тому, як вважає Клочок, європейські партнери працюватимуть над тим, аби просунути Україну в НАТО.

Європейські країни запрошуватимуть нас в НАТО. Зрозуміло, що швидко це не вийде. Правильно кажуть деякі політики, що ми не читатимемо війну в підручниках історії, а самі писатимемо нові сторінки,

– сказав Клочок.

