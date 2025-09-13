Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, удар Росії по Польщі чітко показує, що Росія зазіхає і на країни, які перебувають в НАТО. Все це підштовхує до того, що європейським партнерам потрібно значно жорсткіше діяти проти країни-агресорки.
Які процеси запустила російська атака по Польщі?
Як наголосив Клочок, вже була спільна заява керівників МЗС України, Литви та Польщі щодо російської атаки. Такі дії країни-агресорки однозначно підштовхують до створення альтернативного союзу, який зможе протистояти російській агресії. Можливо, навіть буде щось на кшталт Балто-Чорноморського союзу.
Звісно, наразі такого військово-політичного блоку немає. Тому, як вважає Клочок, європейські партнери працюватимуть над тим, аби просунути Україну в НАТО.
Європейські країни запрошуватимуть нас в НАТО. Зрозуміло, що швидко це не вийде. Правильно кажуть деякі політики, що ми не читатимемо війну в підручниках історії, а самі писатимемо нові сторінки,
– сказав Клочок.
Атака Росії по Польщі: коротко
- Російські безпілотники атакували Польщу в ніч на 10 вересня. Були повідомлення, що тоді повітряний простір порушили більш ніж 19 дронів.
- Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що така кількість безпілотників не могла просто збитися зі шляху та випадково опинитися в Польщі. Це була цілеспрямована діє, що фактично є безпрецедентним нападом на територію НАТО та ЄС.
- Відомо, що в операції зі знищення безпілотників брали участь польські винищувачі F-16 та нідерландські F-35. Також там залучили літаки радіолокаційного виявлення AWACS.