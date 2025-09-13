Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, удар России по Польше четко показывает, что Россия посягает и на страны, которые находятся в НАТО. Все это подталкивает к тому, что европейским партнерам нужно значительно жестче действовать против страны-агрессора.

Какие процессы запустила российская атака по Польше?

Как отметил Клочок, уже было совместное заявление руководителей МИД Украины, Литвы и Польши относительно российской атаки. Такие действия страны-агрессора однозначно подталкивают к созданию альтернативного союза, который сможет противостоять российской агрессии. Возможно, даже будет что-то вроде Балто-Черноморского союза.

Конечно, пока такого военно-политического блока нет. Поэтому, как считает Клочок, европейские партнеры будут работать над тем, чтобы продвинуть Украину в НАТО.

Европейские страны будут приглашать нас в НАТО. Понятно, что быстро это не получится. Правильно говорят некоторые политики, что мы не будем читать войну в учебниках истории, а сами будем писать новые страницы,

– сказал Клочок.

