Россия снова бьет "Шахедами": куда летят дроны, и для каких областей есть угроза
Россия запустила ударные беспилотники по Украине вечером в четверг, 27 ноября. Из-за этого на территории некоторых областей объявили воздушную тревогу.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Взрыв прогремел в Одесской области: россияне могли атаковать баллистикой
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на юге Николаевщины, курс на населенный пункт Очаков. Воздушная тревога в Одесской области из-за работы разведывательного БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область. БПЛА на границе Черниговщины и Сумщины на севере, курс на юг. БПЛА на населенный пункт Балаклея на Харьковщине с востока. БПЛА на севере Черниговщины, курс на запад и юг.
БПЛА на юге Николаевщины, курс на населенный пункт Очаков.
Воздушная тревога в Одесской области из-за работы разведывательного БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
БПЛА на границе Черниговщины и Сумщины на севере, курс на юг.
БПЛА на населенный пункт Балаклея на Харьковщине с востока.
БПЛА на севере Черниговщины, курс на запад и юг.