Росія знову б'є "Шахедами": куди летять дрони, і для яких областей є загроза

Росія запустила ударні безпілотники по Україні ввечері у четвер, 27 листопада. Через це на території деяких областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Вибух прогримів на Одещині: росіяни могли атакувати балістикою

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті