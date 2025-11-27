Росія знову б'є "Шахедами": куди летять дрони, і для яких областей є загроза
Росія запустила ударні безпілотники по Україні ввечері у четвер, 27 листопада. Через це на території деяких областей оголосили повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Вибух прогримів на Одещині: росіяни могли атакувати балістикою
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА. БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Очаків. Повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину. БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини на півночі, курс на південь. БпЛА на населений пункт Балаклія на Харківщині зі сходу. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід та південь.
Повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА.
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Очаків.
Повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини на півночі, курс на південь.
БпЛА на населений пункт Балаклія на Харківщині зі сходу.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід та південь.