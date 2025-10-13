Укр Рус
13 октября, 18:59
Террор российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза удара

София Рожик

Российские ударные беспилотники вечером 13 октября снова атакуют Украину. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и оставайтесь в укрытиях до отбоя. Где летят вражеские БпЛА, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

19:18, 13 октября

Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.

18:12, 13 октября

Харьков – БпЛА с севера в направлении города!

18:01, 13 октября

Полтава – БпЛА с севера в направлении города!

17:54, 13 октября

  • Группа БпЛА на Черниговщине в районе Нежина.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
  • Разведывательный БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.
16:58, 13 октября

Вражеские БпЛА в районе Павлограда на Днепропетровщине.

16:21, 13 октября

Вражеские БпЛА в Лозовском районе Харьковской области.

16:15, 13 октября

Несколько вражеских БпЛА западнее Чернигова.