Террор российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза удара
Российские ударные беспилотники вечером 13 октября снова атакуют Украину. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и оставайтесь в укрытиях до отбоя. Где летят вражеские БпЛА, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград. Харьков – БпЛА с севера в направлении города! Полтава – БпЛА с севера в направлении города! Вражеские БпЛА в районе Павлограда на Днепропетровщине. Вражеские БпЛА в Лозовском районе Харьковской области. Несколько вражеских БпЛА западнее Чернигова.
