Террор российскими "Шахедами" продолжается: для каких областей угроза

Российские ударные беспилотники в ночь на 15 ноября продолжают атаковать Украину. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте