Терор російськими "Шахедами" триває: для яких областей загроза

Російські ударні безпілотники у ніч на 15 листопада продовжують атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Масштабна тривога лунала по всій країні: злітали МіГ-31К, були пуски ракет та вибухи

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті