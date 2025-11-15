Укр Рус
15 листопада, 00:21
5

Терор російськими "Шахедами" триває: для яких областей загроза

Софія Рожик

Російські ударні безпілотники у ніч на 15 листопада продовжують атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

00:23, 15 листопада

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

00:13, 15 листопада

БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курс північний.

00:01, 15 листопада

БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

00:00, 15 листопада

Вибухи на Запоріжжі.

23:55, 14 листопада

БпЛА над Запоріжжям. 

23:25, 14 листопада

БпЛА повз Комишуваху, курсом на Нікопольський район Дніпропетровщини.

22:44, 14 листопада

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА курсом на/повз Синельникове.

  • БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.

  • БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південний.

21:59, 14 листопада

  • БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курс північно-західний.

  • БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.

  • Поблизу узбережжя Одещини - ворожий розвідувальний БпЛА. Залучено засоби для збиття.