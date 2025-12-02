"Шахеды" снова терроризируют Украину: где есть угроза удара
Россияне вечером 2 декабря начали новую атаку ударными беспилотниками на Украину. В Воздушных силах предупреждают об опасности.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Группа БпЛА на Днепропетровщине (Васильковка) курсом на север! Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград! Группа БпЛА с востока на север Донецкой области. Группа БпЛА на юге Харьковщины, в районе Балаклеи, Изюма курсом на Лозовую! Группа БпЛА с Луганщины на Харьковщину! БпЛА курсом на Ахтырку! БпЛА на юге Сумщины курсом на запад. БпЛА курсом на Изюм! БпЛА с Луганщины на Харьковщину! БпЛА на Черниговщине (Березная) курсом на юг. БпЛА в центральной части Черниговщины, курсом на Чернигов.
