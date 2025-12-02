"Шахеди" знову тероризують Україну: де є загроза удару
Росіяни увечері 2 грудня почали нову атаку ударними безпілотниками на Україну. У Повітряних силах попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Дивіться також Загроза не лише для України: чим небезпечні "Шахеди" з ракетою та куди цілитимуть
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград! Група БпЛА зі сходу на північ Донеччини. Група БпЛА на півдні Харківщини, в районі Балаклії, Ізюма курсом на Лозову! Група БпЛА з Луганщини на Харківщину! БпЛА курсом на Охтирку! БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід. БпЛА курсом на Ізюм! БпЛА з Луганщини на Харківщину! БпЛА на Чернігівщині (Березна) курсом на південь. БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курсом на Чернігів.
