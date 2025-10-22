В Украине снова существует угроза из-за вражеских "Шахедов": где пролетают дроны
Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей объявили воздушную тревогу, БпЛА замечали над разными городами и селами.
О том, где движутся российские дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем пройти в безопасное место.
Где движутся "Шахеды" и другие БпЛА?
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
Харьков - вражеский БпЛА в направлении города. БпЛА в Харьковской области (Чугуевский, Купянский, Харьковский районы),курс южный/северо-восточный. Отмечены пуски БпЛА типа “Шахед” из Курска и Шаталово. БпЛА с Харьковщины в направлении Днепропетровской области (Павлоградский, Самаровский районы) БпЛА в центре Черниговской области, курс юго-восточный. БпЛА в Харьковской области (Лозовской район),курс западный. БпЛА в Харьковской области (Изюмский район), курс юго-западный. БпЛА на Днепропетровщине (Синельниковский район), курс на Донецкую область. БпЛА в Харьковской области (Изюмский район), курс восточный.
