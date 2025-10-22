Укр Рус
22 октября, 19:36
В Украине снова существует угроза из-за вражеских "Шахедов": где пролетают дроны

Дарья Смородская

Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей объявили воздушную тревогу, БпЛА замечали над разными городами и селами.

О том, где движутся российские дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем пройти в безопасное место.

Где движутся "Шахеды" и другие БпЛА?

20:41, 22 октября

Харьков - вражеский БпЛА в направлении города.

20:25, 22 октября

БпЛА в Харьковской области (Чугуевский, Купянский, Харьковский районы),курс южный/северо-восточный.

19:41, 22 октября

Отмечены пуски БпЛА типа “Шахед” из Курска и Шаталово.

19:33, 22 октября

БпЛА с Харьковщины в направлении Днепропетровской области (Павлоградский, Самаровский районы)

19:23, 22 октября

БпЛА в центре Черниговской области, курс юго-восточный.

19:22, 22 октября

БпЛА в Харьковской области (Лозовской район),курс западный.

19:09, 22 октября

БпЛА в Харьковской области (Изюмский район), курс юго-западный.

18:32, 22 октября

БпЛА на Днепропетровщине (Синельниковский район), курс на Донецкую область.

17:39, 22 октября

БпЛА в Харьковской области (Изюмский район), курс восточный.