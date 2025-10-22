В Україні знову існує загроза через ворожі "Шахеди": де пролітають дрони
Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. У низці областей оголосили повітряну тривогу, БпЛА помічали над різними містами й селами.
Про те, де рухаються російські дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо пройти в безпечне місце.
Де рухаються "Шахеди" та інші БпЛА?
Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта
Відмічено пуски БпЛА типу “Шахед” з Курська та Шаталово. БпЛА з Харківщини в напрямку Дніпропетровщини (Павлоградський, Самарівський райони) БпЛА в центрі Чернігівщини, курс південно-східний. БпЛА на Харківщині (Лозівський район),курс західний. БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс південно-західний. БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс на Донеччину. БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс східний.
