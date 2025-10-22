Укр Рус
24 Канал Новини України В Україні знову існує загроза через ворожі "Шахеди": де пролітають дрони
22 жовтня, 19:36
В Україні знову існує загроза через ворожі "Шахеди": де пролітають дрони

Дар'я Смородська

Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. У низці областей оголосили повітряну тривогу, БпЛА помічали над різними містами й селами.

Про те, де рухаються російські дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо пройти в безпечне місце.

 Де рухаються "Шахеди" та інші БпЛА?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

 

19:41, 22 жовтня

Відмічено пуски БпЛА типу “Шахед” з Курська та Шаталово.

19:33, 22 жовтня

БпЛА з Харківщини в напрямку Дніпропетровщини (Павлоградський, Самарівський райони)

19:23, 22 жовтня

БпЛА в центрі Чернігівщини, курс південно-східний.

19:22, 22 жовтня

БпЛА на Харківщині (Лозівський район),курс західний.

19:09, 22 жовтня

БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс південно-західний.

18:32, 22 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс на Донеччину.

17:39, 22 жовтня

БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс східний.