Россия вечером 22 сентября снова начала террор мирных украинских городов "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте