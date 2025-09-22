Укр Рус
22 сентября, 18:09
Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

София Рожик

Россия вечером 22 сентября снова начала террор мирных украинских городов "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Смотрите также "Нет оснований утверждать": Туск рассказал, представляли ли угрозу "Шахеды" над Польшей

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

17:43, 22 сентября

  • БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину и Донетчину,
  • на севере Запорожья, курс западный,
  • на севере Черниговщины южным курсом.
16:58, 22 сентября

  • БпЛА на севере Донецкой области – Новодонецкий район,
  • новая группа БпЛА на севере Черниговщины – Корюковский район.
16:00, 22 сентября