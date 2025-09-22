Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции.
Читайте также В Польше нашли очередной российский дрон: объект оказался возле жилой застройки
Представляли ли беспилотники угрозу?
Дональд Туск объяснил, что пока не было оснований утверждать, будто какие-то из обломков дронов после налета 10 сентября могли представлять угрозу.
Ни один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши, не был вооружен,
– подчеркнул он.
По словам премьер-министра, сейчас в Польше также распространены гражданские дроны.
В течение последних дней уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что эти объекты не имеют отношения к дроновой агрессии,
– добавил Туск.
Что известно о российских дронах в Польше?
В ночь на 10 сентября российские беспилотники во время очередной атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск впоследствии заявил о 19 вторжениях дронов в воздушное пространство страны.
В операции по отражению угрозы участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
Известно, что в Люблинском воеводстве во время сбивания российских дронов пострадал частный дом. Польские медиа сообщили, что повреждения могли вызвать обломки ракеты, выпущенной из истребителя F-16 по беспилотнику.