22 вересня, 18:09
Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 22 вересня знову почала терор мирних українських міст "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про безпеку та перебувайте в укриттях до відбою. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті

17:43, 22 вересня

  • БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину та Донеччину,
  • на півночі Запоріжжя, курс західний,
  • на півночі Чернігівщини південним курсом.
16:58, 22 вересня

  • БпЛА на півночі Донеччини – Новодонецький район,
  • нова група БпЛА на півночі Чернігівщини – Корюківський район.
16:00, 22 вересня

БпЛА на півночі Донеччини курсом на південь.