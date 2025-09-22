Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару
Росія увечері 22 вересня знову почала терор мирних українських міст "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про безпеку та перебувайте в укриттях до відбою. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півночі Донеччини курсом на південь.
