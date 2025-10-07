Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза
Россия вечером 7 октября продолжает атаковать Украину "Шахедами". Воздушные силы сообщают об опасности для ряда областей.
Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.
Смотрите также "Томагавки" могут переломить ход войны в Украине, – аналитик
Где летят "Шахеды"?
1. БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину. 2. БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении. 3. БпЛА на Полтавщине курсом на запад. 4. БпЛА на Харьковщине курсом на запад. 5. БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину. Сумы – БпЛА в направлении города. БпЛА на Киевщине курсом на Украинку. Борисполь – БпЛА с востока в направлении города! Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район). Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный. Вражеский БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
1. БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
2. БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
3. БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
4. БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
5. БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину.
Сумы – БпЛА в направлении города.
БпЛА на Киевщине курсом на Украинку.
Борисполь – БпЛА с востока в направлении города!
Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).
Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
Вражеский БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.