7 октября, 19:55
Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза

София Рожик

Россия вечером 7 октября продолжает атаковать Украину "Шахедами". Воздушные силы сообщают об опасности для ряда областей.

Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.

Где летят "Шахеды"?

 

20:35, 07 октября

1. БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

2. БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

3. БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

4. БпЛА на Харьковщине курсом на запад.

5. БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину.

19:55, 07 октября

Сумы – БпЛА в направлении города.

19:37, 07 октября

  • БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на восток.
19:16, 07 октября

БпЛА на Киевщине курсом на Украинку.

19:07, 07 октября

Борисполь – БпЛА с востока в направлении города!

18:56, 07 октября

Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).

18:40, 07 октября

Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.

17:38, 07 октября

Вражеский БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.