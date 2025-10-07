Укр Рус
7 жовтня, 19:55
Терор України російськими "Шахедами" продовжується: де є загроза

Софія Рожик

Росія увечері 7 жовтня продовжує атакувати Україну "Шахедами". Повітряні сили повідомляють про небезпеку для низки областей.

Прямуйте в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

Де летять "Шахеди"?

 

19:55, 07 жовтня

Суми – БпЛА у напрямку міста.

19:37, 07 жовтня

  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.
19:16, 07 жовтня

БпЛА на Київщині курсом на Українку.

19:07, 07 жовтня

Бориспіль – БпЛА зі сходу у напрямку міста!

18:56, 07 жовтня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

18:40, 07 жовтня

Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.

17:38, 07 жовтня

Ворожий БпЛА з Харківщини на Полтавщину.