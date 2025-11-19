Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах летают вражеские дроны
Вечером 19 ноября российские захватчики начали очередной террор украинских городов. Вражеские дроны зафиксировали в ряде регионов нашей страны.
24 Канал собирает информацию о том, откуда, куда и где летят вражеские цели. Опираемся на данные Воздушных сил и сообщения мониторинговых каналов.
В каких регионах летают вражеские цели?
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
БпЛА на востоке Киевщины – курсом на запад. Днепр – в районе города вражеский БпЛА. Группа БпЛА на севере Херсонщины курсом на Днепропетровщину. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину. Группа БпЛА в центральной части Сумщины курсом на Черниговщину.
