Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах летают вражеские дроны

Вечером 19 ноября российские захватчики начали очередной террор украинских городов. Вражеские дроны зафиксировали в ряде регионов нашей страны.

24 Канал собирает информацию о том, откуда, куда и где летят вражеские цели. Опираемся на данные Воздушных сил и сообщения мониторинговых каналов.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину

В каких регионах летают вражеские цели?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог