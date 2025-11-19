Укр Рус
19 ноября, 22:49
3

Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах летают вражеские дроны

Тимур Еремьянц

Вечером 19 ноября российские захватчики начали очередной террор украинских городов. Вражеские дроны зафиксировали в ряде регионов нашей страны.

24 Канал собирает информацию о том, откуда, куда и где летят вражеские цели. Опираемся на данные Воздушных сил и сообщения мониторинговых каналов.

В каких регионах летают вражеские цели?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

 

 

 

22:20, 19 ноября

БпЛА на востоке Киевщины – курсом на запад.

22:02, 19 ноября

Днепр – в районе города вражеский БпЛА.

21:36, 19 ноября

Группа БпЛА на севере Херсонщины курсом на Днепропетровщину.

21:34, 19 ноября

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

21:30, 19 ноября

Группа БпЛА в центральной части Сумщины курсом на Черниговщину.

 