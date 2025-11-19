Укр Рус
19 листопада, 22:49
Росіяни знову запустили "Шахеди": у яких регіонах літають ворожі дрони

Тимур Єремьянц

Увечері 19 листопада російські загарбники почали черговий терор українських міст. Ворожі дрони зафіксували в низці регіонів нашої країни.

24 Канал збирає інформацію про те, звідки, куди й де летять ворожі цілі. Спираємося на дані Повітряних сил і дописи моніторингових каналів.

У яких регіонах літають ворожі цілі?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

 

 

 

22:20, 19 листопада

БпЛА на сході Київщини – курсом на захід.

22:02, 19 листопада

Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА.

21:36, 19 листопада

Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

21:34, 19 листопада

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

21:30, 19 листопада

Група БпЛА в центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.

 