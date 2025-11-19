Росіяни знову запустили "Шахеди": у яких регіонах літають ворожі дрони
Увечері 19 листопада російські загарбники почали черговий терор українських міст. Ворожі дрони зафіксували в низці регіонів нашої країни.
24 Канал збирає інформацію про те, звідки, куди й де летять ворожі цілі. Спираємося на дані Повітряних сил і дописи моніторингових каналів.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакує Україну
У яких регіонах літають ворожі цілі?
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
БпЛА на сході Київщини – курсом на захід. Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину. Група БпЛА в центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.
БпЛА на сході Київщини – курсом на захід.
Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА.
Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Група БпЛА в центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.