Российские оккупанты продолжают воздушный террор украинских городов. На фронте идут ожесточенные бои. Враг не оставляет попыток захватить как можно больше территории.

О главных событиях 16 сентября 2025 года – ход боев на фронте, потери россиян, последствия вражеских атак, важные заявления политиков в Украине и за рубежом, передает 24 Канал.

