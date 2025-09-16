Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедов", удар по Запорожью и прорыв россиян к Ямполю: хронология 1301 дня войны
16 сентября, 06:25


Атака "Шахедов", удар по Запорожью и прорыв россиян к Ямполю: хронология 1301 дня войны

Анастасия Колесникова

Российские оккупанты продолжают воздушный террор украинских городов. На фронте идут ожесточенные бои. Враг не оставляет попыток захватить как можно больше территории.

О главных событиях 16 сентября 2025 года – ход боев на фронте, потери россиян, последствия вражеских атак, важные заявления политиков в Украине и за рубежом, передает 24 Канал.

07:05, 16 сентября

Россияне имели успех в Купянске и на Запорожье: обзор фронта от ISW

Российские войска достигли успеха в Купянске, Новопавловском направлении и в восточной части Запорожья.

Украинские силы освободили Паньковку в Добропольском районе, но российские войска, вероятно, восстановили позиции в Кучеров Яру.

07:04, 16 сентября

На Киевщине враг повторно атаковал объект, на котором работали спасатели

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

06:20, 16 сентября

В 06:08 на Киевщине прогремели новые взрывы. ПВО работает по дронам.

06:19, 16 сентября

Израиль 15 сентября начал наземное наступление на Газу для ликвидации ХАМАС и оккупации города.
Армия Израиля призвала около миллиона жителей покинуть город, а Вашингтон поддержал вторжение, призвав завершить его быстро.

06:15, 16 сентября

В результате атаки на Сумы в некоторых районах города исчез свет.

Есть два попадания. К счастью, не в жилом секторе. Люди не пострадали. Из-за атаки часть города временно без электроснабжения,
– сообщил глава ОВА Олег Григоров.

06:14, 16 сентября

"Они должны принять меры": Рубио объяснил, почему Трамп настаивает на санкциях от Европы

Дональд Трамп призвал европейские государства вводить санкции против России, аналогичные тем, которые требует Вашингтон. Марко Рубио отметил, что президент США считает важным, чтобы европейские партнеры продемонстрировали готовность к решительным действиям против России.

06:13, 16 сентября

Ночью взрывы раздавались в Киеве и Киевской области. Враг атаковал регион дронами.

06:12, 16 сентября

Оккупанты атаковали Запорожье баллистикой: есть раненые и жертва

Ночью по меньшей мере десять ударов нанесли россияне по Запорожью.

В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары.

По состоянию на 6:00 известно о 13 раненых, среди них двое детей.

Пострадавшие дети – 4 и 17 лет – находятся под наблюдением медиков.

К сожалению, один человек – 41-летний мужчина – погиб.

06:09, 16 сентября

Россияне прорвались к Ямполю, маскируясь под гражданских, – DeepState

Российские оккупанты проникли в поселок Ямполь в Донецкой области, маскируясь под гражданских, однако ВСУ обнаружили и ликвидировали противника.

Ситуация вокруг Ямполя остается критической. DeepState фиксирует повторные попытки продвижения россиян в этот сектор. Здесь оккупанты обнаружили уязвимые участки для приближения к ключевому населенному пункту.
 


 

06:07, 16 сентября

Россия и Беларусь пригласили СМИ на учения "Запад-2025", чтобы передать месседж Европе, – BBC

То, что учения широко освещают и допускают туда СМИ, должно продемонстрировать "мирные" намерения России и Беларуси. Генерал-майор Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси, вообще назвал учения беспрецедентными по своей прозрачности.

Медийщик Стив Розенберг предположил, зачем в Беларусь пригласили международные СМИ на учения "Запад-2025".

Во-первых, как попытка прозрачности – именно так Минск это изображает. Но во взрывах и стрельбе на Борисовском полигоне, возможно, есть и послание для Запада. И, прежде всего, для Европы. Это сообщение может звучать примерно так: "Посмотрите и учтите огневую мощь на вашем пороге; конфронтация с Москвой не в ваших интересах",
– сделал вывод Розенберг.