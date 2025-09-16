О главных событиях 16 сентября 2025 года – ход боев на фронте, потери россиян, последствия вражеских атак, важные заявления политиков в Украине и за рубежом, передает 24 Канал.
В 06:08 на Киевщине прогремели новые взрывы. ПВО работает по дронам. Израиль 15 сентября начал наземное наступление на Газу для ликвидации ХАМАС и оккупации города. В результате атаки на Сумы в некоторых районах города исчез свет. Есть два попадания. К счастью, не в жилом секторе. Люди не пострадали. Из-за атаки часть города временно без электроснабжения, Дональд Трамп призвал европейские государства вводить санкции против России, аналогичные тем, которые требует Вашингтон. Марко Рубио отметил, что президент США считает важным, чтобы европейские партнеры продемонстрировали готовность к решительным действиям против России. Ночью взрывы раздавались в Киеве и Киевской области. Враг атаковал регион дронами. Ночью по меньшей мере десять ударов нанесли россияне по Запорожью. В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары. По состоянию на 6:00 известно о 13 раненых, среди них двое детей. Пострадавшие дети – 4 и 17 лет – находятся под наблюдением медиков. К сожалению, один человек – 41-летний мужчина – погиб. Российские оккупанты проникли в поселок Ямполь в Донецкой области, маскируясь под гражданских, однако ВСУ обнаружили и ликвидировали противника. Ситуация вокруг Ямполя остается критической. DeepState фиксирует повторные попытки продвижения россиян в этот сектор. Здесь оккупанты обнаружили уязвимые участки для приближения к ключевому населенному пункту. То, что учения широко освещают и допускают туда СМИ, должно продемонстрировать "мирные" намерения России и Беларуси. Генерал-майор Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси, вообще назвал учения беспрецедентными по своей прозрачности. Медийщик Стив Розенберг предположил, зачем в Беларусь пригласили международные СМИ на учения "Запад-2025". Во-первых, как попытка прозрачности – именно так Минск это изображает. Но во взрывах и стрельбе на Борисовском полигоне, возможно, есть и послание для Запада. И, прежде всего, для Европы. Это сообщение может звучать примерно так: "Посмотрите и учтите огневую мощь на вашем пороге; конфронтация с Москвой не в ваших интересах",
