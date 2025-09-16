Про головні події 16 вересня 2025 року – перебіг боїв на фронті, втрати росіян, наслідки ворожих атак, важливі заяви політиків в Україні та за кордоном, передає 24 Канал.
О 06:08 на Київщині пролунали нові вибухи. ППО працює по дронах. Ізраїль 15 вересня розпочав наземний наступ на Газу для ліквідації ХАМАС і окупації міста. Внаслідок атаки на Суми у деяких районах міста зникло світло. Є два влучання. На щастя, не у житловому секторі. Люди не постраждали. Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання, Дональд Трамп закликав європейські держави вводити санкції проти Росії, аналогічні до тих, які вимагає Вашингтон. Марко Рубіо зазначив, що президент США вважає важливим, щоб європейські партнери продемонстрували готовність до рішучих дій проти Росії. Уночі вибухи лунали у Києві та Київській області. Ворог атакував регіон дронами. Уночі щонайменше десять ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі. Станом на 6:00 відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі діти – 4 та 17 років – перебувають під наглядом медиків. На жаль, одна людина – 41-річний чоловік – загинув. Російські окупанти проникли до селища Ямпіль у Донецькій області, маскуючись під цивільних, проте ЗСУ виявили та ліквідували противника. Ситуація навколо Ямполя залишається критичною. DeepState фіксує повторні спроби просування росіян у цей сектор. Тут окупанти виявили вразливі ділянки для наближення до ключового населеного пункту. Те, що навчання широко висвітлюють і допускають туди ЗМІ, має продемонструвати "мирні" наміри Росії і Білорусі. Генерал-майор Валерій Ревенко, помічник міністра оборони Білорусі, узагалі назвав навчання безпрецедентними за своєю прозорістю. Медійник Стів Розенберг припустив, навіщо у Білорусь запросили міжнародні ЗМІ на навчання "Запад-2025". По-перше, як спроба прозорості – саме так Мінськ це зображує. Але у вибухах та стрілянині на Борисівському полігоні, можливо, є й послання для Заходу. І, перш за все, для Європи. Це повідомлення може звучати приблизно так: "Подивіться та врахуйте вогневу міць на вашому порозі; конфронтація з Москвою не у ваших інтересах",
Армія Ізраїлю закликала близько мільйона мешканців залишити місто, а Вашингтон підтримав вторгнення, закликавши завершити його швидко.
– повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
"Вони повинні вжити заходів": Рубіо пояснив, чому Трамп наполягає на санкціях від Європи
Окупанти атакували Запоріжжя балістикою: є поранені та жертва
Росіяни прорвалися до Ямполя, маскуючись під цивільних, – DeepState
Росія та Білорусь запросили ЗМІ на навчання "Запад-2025", щоб передати меседж Європі, – BBC
– зробив висновок Розенберг.
