4 взрослых и 4-летняя Софийка: что известно о пропавших после ракетного удара по Тернополю
- После ракетного удара по жилому дому в Тернополе пропавшими без вести числятся пять человек, включая 4-летнюю девочку.
- Поиски и идентификация остаются сложными из-за масштабных разрушений, спасатели работают непрерывно.
В Тернополе до сих пор продолжаются поиски людей, пропавших без вести после российского ракетного обстрела. В результате взрыва дом частично обвалился, а десятки людей оказались под завалами.
До сих пор без вести пропавшими считаются пять человек. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 20 минут Тернополь.
Что известно о пропавших после ракетного удара?
После российской атаки по жилому дому на улице Стуса в Тернополе 5 человек считаются пропавшими без вести, среди них четырехлетняя девочка.
Родственники утверждают, что судьба Нины и ее 28-летнего сына Павла Дячунов до сих пор неизвестна, однако останки отца, который находился в квартире на момент удара, спасателям уже удалось идентифицировать. Известно, что Павел только недавно вернулся со службы под Покровском, чтобы ухаживать за больным отцом, который после инсульта был парализован, и помогать маме. Мужчина вернулся на работу, где работал еще до войны.
Знакомая семьи утверждает, что на момент взрыва все трое были в квартире. Поэтому она не оставляет надежды найти хоть что-то.
Также продолжаются поиски Татьяны Попик и ее маленькой дочери Софии, которой в августе исполнилось всего 4 годика. Вместе с ними в квартире во время взрыва была еще мать Татьяны – 54-летняя Галина Мацкив. Тело бабушки спасатели смогли найти первым. Женщину похоронили 25 ноября в Церкви Архистратига Михаила, где во время панихиды молились и за упокой Татьяны и Софийки, которых до сих пор не нашли под завалами.
Татьяна работала главным специалистом финансово-хозяйственного отдела Департамента капитального строительства Тернопольской областной государственной администрации.
Тернополянин Игорь Черепанский ежедневно присутствовал во время поисково-спасательной операции ГСЧС – он ждал хоть какую-то весть о своей 82-летней прабабушке Валентине Гриняк. Мужчина рассказывает, что бабушка жила на 6 этаже еще с 1982 года, однако очень редко спускалась в укрытие во время тревоги, мол: "да куда я буду бегать в подвал".
Я надеюсь, что она не мучилась, что это произошло внезапно – и от этого мне немного легче. Кусок ракеты нашли там, где была ее кровать,
– рассказал правнук Валентины.
Игорь вспоминает бабушку как доброго и светлого человека – она была педагогом и оставила очень теплые воспоминания.
Спасатели продолжают поиски и идентификацию непрерывно. Сложность работы обусловлена масштабными разрушениями.
Что известно об атаке на Тернополь 19 ноября?
Россияне ударили по Тернополю, уничтожив два многоквартирных дома.
Один из них выгорел дотла, другой – разрушен. В доме на улице Стуса обвалились с 9 по 3 этажи, погибло более 30 человек.
В результате атаки пострадало около 100 человек, из них 18 – дети.
Спасательные работы продолжались 4 суток. До сих пор есть пропавшие без вести.