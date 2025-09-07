Ночью 7 сентября Россия нанесла по Украине массированный удар. Враг запустил рекордное количество воздушных целей, вызвав смертельные последствия в городах.

Об особенностях ночной атаки рассказал начальник управления коммуникаций в командовании Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Пострадавшая в Киеве беременная женщина родила сына: ей экстренно вызвали роды

Чем преимущественно били россияне ночью 7 сентября?

Во время массированного обстрела по Украине было запущено более 800 средств воздушного нападения. В Воздушных силах отметили, что примерно половина БпЛА были типа "Шахед", другие – дроны-имитаторы.

Дронами-имитаторами могут называться дроны других типов, но они все же имеют определенную полезную нагрузку как средства разведки, в частности камеры, так и взрывчатку,

– сообщили в ПС.

По словам Юрия Игната, до 5 килограммов взрывчатки может нести дрон типа "Гербера". Поэтому представляет серьезную угрозу, если попадет в уязвимые объекты.

Отмечается, что во время ночного обстрела пострадали Днепропетровская, Запорожская, Одесская и Киевская области. Подтверждено 54 попадания только БпЛА, а также сбитие дронов, обломки которых наносили повреждения после работы ПВО по ним.

По антирекорду, то Игнат сообщил, что этой ночью ракет летело на Украину меньше, чем во время предыдущих массированных атак. Однако общее количество запущенных воздушных средств нападения действительно установило очередной антирекорд.

Что известно о массированной атаке на Украину?