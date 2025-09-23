Российские оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по Запорожью примерно раз в несколько недель. Преимущественно от вражеских атак страдают одни и те же районы.

Кроме того, раз в неделю захватчики атакуют Запорожье "Шахедами". Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук.

"Думаю, что это происходит примерно раз в несколько недель. Преимущественно это одни и те же районы, куда их достают. То есть это около трети города, в соответствии с населением или площадью. Раз в неделю обычно бывают и "Шахеды", – подчеркнул депутат.

Последствия атаки 22 сентября

Антон Жук отметил, что ночью 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. Пострадала южная часть города. К сожалению, есть погибшие. Также есть пострадавшие, которым оказывали медицинскую помощь.

Атака была около четырех-пяти утра КАБами по Запорожью. То есть это был единственный вид боеприпасов, которыми они атаковали самую южную часть города, которой они уже и раньше доставали управляемыми авиабомбами,

– сказал он.

Было зафиксировано более 10 прилетов. Также были повреждены административные здания. Были взрывы возле строительного супермаркета. Повреждения во многих случаях – это прежде всего окна, стекло.

Атака на Запорожье: что известно?