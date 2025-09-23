Около трети города: в Запорожском райсовете рассказали, какие районы страдают от ударов КАБами
- Российские оккупанты регулярно атакуют Запорожье управляемыми авиабомбами, преимущественно в одни и те же районы, что составляет около трети города.
- 22 сентября в результате атаки КАБами пострадала южная часть Запорожья, разрушены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.
Российские оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по Запорожью примерно раз в несколько недель. Преимущественно от вражеских атак страдают одни и те же районы.
Кроме того, раз в неделю захватчики атакуют Запорожье "Шахедами". Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук.
"Думаю, что это происходит примерно раз в несколько недель. Преимущественно это одни и те же районы, куда их достают. То есть это около трети города, в соответствии с населением или площадью. Раз в неделю обычно бывают и "Шахеды", – подчеркнул депутат.
Последствия атаки 22 сентября
Антон Жук отметил, что ночью 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. Пострадала южная часть города. К сожалению, есть погибшие. Также есть пострадавшие, которым оказывали медицинскую помощь.
Атака была около четырех-пяти утра КАБами по Запорожью. То есть это был единственный вид боеприпасов, которыми они атаковали самую южную часть города, которой они уже и раньше доставали управляемыми авиабомбами,
– сказал он.
Было зафиксировано более 10 прилетов. Также были повреждены административные здания. Были взрывы возле строительного супермаркета. Повреждения во многих случаях – это прежде всего окна, стекло.
Атака на Запорожье: что известно?
Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась с 19:01 еще предыдущих суток, 21 сентября. Ночью 22 сентября россияне выпускали дроны по Запорожской области. Утром стало известно, что оккупанты применили управляемые авиабомбы. В общем было запущено 5 КАБов по гражданской инфраструктуре.
К сожалению, известно, что погибло 3 человека. Кроме того, 2 человека пострадали. Их госпитализировали в больницу.
Было повреждено более 80 домов – это 30 многоэтажек и 54 частных дома в 3 районах города. Кроме этого, была повреждена газовая сеть. Утечки уже локализованы и людей не отключали от газа.