Близько третини міста: у Запорізькій райраді розповіли, які райони страждають від ударів КАБами
- Російські окупанти регулярно атакують Запоріжжя керованими авіабомбами, переважно в одні й ті ж райони, що становить близько третини міста.
- 22 вересня внаслідок атаки КАБами постраждала південна частина Запоріжжя, зруйновано житлові будинки, є загиблі та постраждалі.
Російські окупанти завдають ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю приблизно раз на декілька тижнів. Переважно від ворожих атак страждають одні і ті ж райони.
Крім того, раз на тиждень загарбники атакують Запоріжжя "Шахедами". Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Антон Жук.
Читайте також Запоріжжя вночі опинилося під авіаударом: є руйнування та жертви, аварійні роботи завершено
"Думаю, що це відбувається приблизно раз на декілька тижнів. Переважно це одні і ті ж райони, куди їх дістають. Тобто це близько третини міста, відповідно до населення або площі. Раз на тиждень зазвичай бувають і "Шахеди", – підкреслив депутат.
Наслідки атаки 22 вересня
Антон Жук зазначив, що вночі 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. Постраждала південна частина міста. На жаль, є загиблі. Також є постраждалі, яким надавали медичну допомогу.
Атаку було близько четвертої-п'ятої ранку КАБами по Запоріжжю. Тобто це був єдиний вид боєприпасів, якими вони атакували найпівденнішу частину міста, якої вони вже й раніше діставали керованими авіабомбами,
– сказав він.
Було зафіксовано понад 10 прильотів. Також були пошкоджені адміністративні будівлі. Були вибухи біля будівельного супермаркету. Пошкодження в багатьох випадках – це насамперед вікна, скло.
Атака на Запоріжжя: що відомо?
Повітряна тривога у Запорізькій області тривала з 19:01 ще попередньої доби, 21 вересня. Зночі 22 вересня росіяни випускали дрони по Запорізькі області. Зранку стало відомо, що окупанти застосували керовані авіабомби. Загалом було запущено 5 КАБів по цивільній інфраструктурі.
На жаль, відомо, що загинуло 3 людей. Крім того, 2 людей постраждали. Їх госпіталізували до лікарні.
Було пошкоджено понад 80 осель – це 30 багатоповерхівок і 54 приватні будинки у 3 районах міста. Крім цього, було пошкоджено газову мережу. Витоки вже локалізовані і людей не відключали від газу.