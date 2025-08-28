Россия массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками в ночь на 28 августа. В Запорожье оккупанты ударили по предприятию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Какие последствия атаки на Запорожье 28 августа?

Чиновник сообщил, что россияне атаковали одно из предприятий Запорожья. В результате вражеского удара вспыхнул пожар. Информация о пострадавших пока уточняется.

Заметим, что взрывы в Запорожской области прогремели около 05:33. Уже 05:51 Иван Федоров писал о 2 вражеских беспилотниках ударного типа по руслу Днепра в направлении Запорожья.

Ранее, в 02:05, глава ОВА также писал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

В Киеве есть жертвы и пострадавшие: что известно?

Этой ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Киев ракетами и "Шахедами".

Разрушены многоэтажки, произошел пожар в детском саду.

По состоянию на 06:15 в результате террористической атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 24 получили травмы различной степени тяжести.

Россияне убили 14-летнюю девочку. Среди пострадавших по меньшей мере 5 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!