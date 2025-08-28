Росія масовано атакувала Україну ракетами й безпілотниками в ніч на 28 серпня. У Запоріжжі окупанти вдарили по підприємству.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Які наслідки атаки на Запоріжжя 28 серпня?

Посадовець повідомив, що росіяни атакували одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Зауважимо, що вибухи в Запорізькій області прогриміли близько 05:33. Вже 05:51 Іван Федоров писав про 2 ворожих безпілотники ударного типу по руслу Дніпра в напрямку Запоріжжя.

Раніше, о 02:05, голова ОВА також писав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

У Києві є жертви й постраждалі: що відомо?

Цієї ночі Росія вкотре масовано атакувала Київ ракетами та "Шахедами".

Зруйновані багатоповерхівки, сталася пожежа в дитсадку.

Станом на 06:15 внаслідок терористичної атаки загинули щонайменше 3 людей, ще 24 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Росіяни вбили 14-річну дівчинку. Серед постраждалих щонайменше 5 дітей віком від 7 до 17 років.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!