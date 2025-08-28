Укр Рус
28 серпня
Окупанти атакували підприємство у Запоріжжі: спалахнула пожежа

Юлія Муріна
  • Росія атакувала Запоріжжя, завдавши удару по підприємству, що спричинило пожежу.

  • Інформація про постраждалих внаслідок атаки ще уточнюється.

     

Росія масовано атакувала Україну ракетами й безпілотниками в ніч на 28 серпня. У Запоріжжі окупанти вдарили по підприємству.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зверніть увагу Росія вкотре атакує Україну "Шахедами" і ракетами: де зараз тривога і куди летять цілі

Які наслідки атаки на Запоріжжя 28 серпня?

Посадовець повідомив, що росіяни атакували одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Зауважимо, що вибухи в Запорізькій області прогриміли близько 05:33. Вже 05:51 Іван Федоров писав про 2 ворожих безпілотники  ударного типу по руслу Дніпра в напрямку Запоріжжя.

Раніше, о 02:05, голова ОВА також писав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

У Києві є жертви й постраждалі: що відомо?

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!