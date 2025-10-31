Россия бьет "Шахедами" в одну точку по 15 – 20 раз: как Украина защищает энергетику

Украина совершенствует свою защиту энергетических объектов на фоне постоянных атак российских оккупантов. До конца года в Украине планируют дополнительно защитить 100 объектов энергетики.

Об этом рассказали вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин во время встречи с журналистами, пишет 24 Канал.

Как Украина защищает энергетику?

По словам Кулебы, защита объектов критической инфраструктуры включает в себя мобильные огневые группы, применение РЭБ, ПВО и физическую защиту объектов.

Сухомлин заметил, что физическая защита имеет три уровня. Первый – минимальный, второй – от поражения дронами и обломками ракет, третий – от поражения ракетами. После построения таких сооружений – в них будут смонтированы новые подстанции.

Последние несколько месяцев Россия бьет "Шахедами" в одну и ту же точку по 15 – 20 раз. Сейчас "Шахеды" несут до 90 килограммов боевой части – при том, что еще два года назад боевая часть составляла вдвое меньше. Также дроны поражают цели по наводке оператора. Дроны выполняют комплекс сложных маневров в полете. Однако Украина тоже совершенствует свою защиту и технологии. Это касается как военной, так и гражданской отрасли,

– пояснил министр развития общин и территорий Украины.

С 2023 года Агентство восстановления отвечало за защиту 22 объектов "Укрэнерго" в 14 регионах. "Это 46 элементов защиты, из которых 38 выполнены на 100%, еще 8 – будут завершены до конца года, их среднее состояние готовности – около 90%", – подчеркнул Кулеба.

Согласно плану, до конца 2025 года должно быть защищено 100 объектов энергетики. Известно, что определен перечень приоритетных объектов, которые нуждаются в дополнительной физической защите.

Что известно о российских ударах?