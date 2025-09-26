В последнее время ВСУ нанесли ряд ударов по оккупированному Крыму. Были атакованы вражеские самолеты, РЛС и корабли.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона объяснил выбор целей на полуострове, передает 24 Канал.

Как Украина выбирает цели для ударов по Крыму?

Плетенчук объяснил, что под прицелом Сил обороны находятся российские плавсредства, которые обнаруживают украинские морские дроны, а также радиолокационные станции, которые видят украинские воздушные цели.

Он заметил, что многие уничтоженные российские цели были устаревшими, но продолжали выполнять свою работу.

Это "аналоговнет" летучее одоробло, но оно функциональное. Да, они очень старые. Более того, Бе-12 (самолеты-амфибии – 24 Канал) россияне уже собирались списывать. Однако началась война, которая внесла коррективы. И это, кстати, касается нескольких единиц корабельно-катерного состава, которые уже начали списывать, но вернули в строй,

– рассказал представитель ВМС.

Самолеты-амфибии, Ан-26, вертолеты и другая авиатехника является одним из главных врагов украинских морских дронов.

"Всю эту авиационную технику объединяет тихоходность и соответственно возможность разоблачения надводной обстановки и обнаружения украинских морских дронов. Поэтому вполне закономерно, что эта техника одной из первых должна попасть под удар, и это и произошло", – рассказал Плетенчук.

А потеря ценных радиолокационных станций в Крыму не позволяют оккупантам отражать украинские воздушные атаки.

Для того, чтобы работать на территории врага или на оккупированной врагом территории надо прежде всего лишить его возможности отражать ваши воздушные атаки. То есть лишить возможности видеть цели. Потому что уничтожать пусковые вы будете долго и их много. А вот различные радиолокационные обзорные более ценные, сложные, как и экипажи, которые на них работают. Соответственно эти цели в большем приоритете,

– подчеркнул Плетенчук.

Последние атаки на Крым