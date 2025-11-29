Авиаэксперт ответил, почему не бьем по местам запуска "Шахедов"

Россия для атак по территории Украины использует площадки для запуска беспилотников. Нашему государству известно о расположении значительного количества этих объектов, однако сведений об атаках по ним почти нет.

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, в чем причина этого. Он отметил, что действия операторов украинских дронов направлены на результативность, а атаки по пусковым площадкам малоэффективны.

Смотрите также Поражен Саратовский НПЗ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие военные объекты

Почему Украина не атакует пусковые площадки России?

Константин Криволап подчеркнул, что Украина наносит удары по неподвижным объектам, координаты которых точно известны.

То, что касается пусков (дронов – 24 Канал), например с мыса Чауда. Представляете сколько этот полигон занимает. Это такая большая плоскость, куда точно попасть, зная, что оттуда будут что-то запускать, очень трудно,

– сказал он.

Кроме того, россияне также используют аэродромы, у которых большая взлетно-посадочная полоса, на которую завозят пусковые установки для беспилотников. Их там запускают и сразу же забирают. Они не стоят постоянно на одном месте.

Эксперт по авиации подытожил, что запускать украинские дроны по этим объектам нет смысла, ведь если они будут лететь до определенного места условно 2 часа, то за это время россияне могут осуществить атаковать и скрыться уйти оттуда.

Для атак по местам запуска "Шахедов" можно использовать крылатые или баллистические ракеты, но надо точно знать координаты. Пока это сложно достичь.

Как Украина применяет беспилотники по России?