Россия использует танкеры для запуска дронов по Европе, – Зеленский
- Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по европейским странам.
- Он отметил необходимость закрыть Балтийское море для российских танкеров и обсудил с Трампом способы завершения войны.
Президент Украины рассказал об информации разведки относительно российских обстрелов европейских стран. По его словам, Москва использует танкеры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО
Что президент Украины сказал о российских обстрелах стран Европы?
Владимир Зеленский отметил важность усиления давления на Россию. В частности, он вспомнил о 19-й пакет санкций.
Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска дронов против европейских стран и управления ими,
– заявил президент.
Он подчеркнул, что этот факт – очередное свидетельство, что Балтийское и другие моря должны быть закрытыми для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота.
По словам Зеленского, он обсудил с Дональдом Трампом способы изменить российскую позицию и завершить войну.
Россия безнаказанно атакует Европу: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время очередного обстрела Украины. Премьер-министр Дональд Туск заявил о по меньшей мере 19 беспилотниках Москвы.
Трижды за неделю в воздушном пространстве Дании заметили неизвестные дроны. Страна останавливала рейсы в аэропорту Ольборга.
Кроме этого, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Самолеты пробыли там 12 минут.