Президент Украины рассказал об информации разведки относительно российских обстрелов европейских стран. По его словам, Москва использует танкеры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

Что президент Украины сказал о российских обстрелах стран Европы?

Владимир Зеленский отметил важность усиления давления на Россию. В частности, он вспомнил о 19-й пакет санкций.

Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска дронов против европейских стран и управления ими,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что этот факт – очередное свидетельство, что Балтийское и другие моря должны быть закрытыми для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота.

По словам Зеленского, он обсудил с Дональдом Трампом способы изменить российскую позицию и завершить войну.

Россия безнаказанно атакует Европу: что известно?