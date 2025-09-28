Росія використовує танкери для запуску дронів по Європі, – Зеленський
- Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по європейських країнах.
- Він наголосив на необхідності закрити Балтійське море для російських танкерів та обговорив з Трампом способи завершення війни.
Президент України розповів про інформацію розвідки щодо російських обстрілів європейських країн. За його словами, Москва використовує танкери.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Що президент України сказав про російські обстріли країн Європи?
Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення тиску на Росію. Зокрема, він згадав про 19-й пакет санкцій.
Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску дронів проти європейських країн та управління ними,
– заявив президент.
Він підкреслив, що цей факт – чергове свідчення, що Балтійське та інші моря бути закритими для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту.
За словами Зеленського, він обговорив з Дональдом Трампом способи змінити російську позицію та завершити війну.
Росія безкарно атакує Європу: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час чергового обстрілу України. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про щонайменше 19 безпілотників Москви.
Тричі за тиждень у повітряному просторі Данії помітили невідомі дрони. Країна зупиняла рейси в аеропорті Ольборга.
Крім цього, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. Літаки пробули там 12 хвилин.