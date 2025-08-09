Дональд Трамп приказал разместить 2 атомные подводные лодки ближе к России в ответ на заявления заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. У США есть много атомных подводных лодок. Неизвестно, где конкретно они расположены сейчас.

В определенной степени это ожидаемая реакция на заявления Медведева, однако большинство не сильно обеспокоено последствиями этого. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший командующий армией Великобритании Лорд Ричард Даннат.

"В США есть много атомных подводных лодок. То ли атомных, то ли способных нести ядерное оружие. Неизвестно, где конкретно они расположены сейчас. В каком-то смысле это была предсказуемая реакция на слова Медведева. Но я думаю, что большинство не сильно обеспокоено последствиями этого", – сказал он.

По его словам, вряд ли в чьих-то интересах серьезно рассматривать использование ядерного оружия, даже тактически-ядерного. Вероятно, в отношениях между Китаем и Россией лидер КНР Си Цзиньпин сильно повлияет на Владимира Путина, если подумает, что россияне размышляют о возможности использования ядерного оружия.

Думаю, что сдерживание, которое Китай осуществит на Россию – это обнадеживающий фактор. Ядерная угроза остается, но ни в чьих интересах переступать этот ядерный порог и начинать обмен ударами даже на тактическом уровне,

– подчеркнул бывший командующий армией Великобритании.

Напомним, Дональд Трамп заявил о перемещении американских атомных подводных лодок класса "Огайо", что вызвало международное беспокойство. Эти субмарины являются основой ядерной триады США и способны нести баллистические ракеты Trident II с ядерными зарядами. По словам американского лидера, они сейчас "очень близко к России".