Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в интервью ведущему программы Newsmax Робу Финнерти в Белом доме.

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Где сейчас атомные субмарины США?

Трамп сообщил, что в ответ на ядерные угрозы со стороны Медведева, он распорядился перебросить две атомные подводные лодки ближе к границам России.

Бывший президент России, который сейчас возглавляет один из важнейших советов – Медведев – говорил очень плохие вещи, говоря о ядерном оружии. И когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете, мои глаза загораются, и я говорю, нам лучше быть осторожными, потому что это самая высокая угроза. Ему не следовало этого говорить,

– подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что Медведев и раньше делал подобные заявления, поэтому США "хотят быть готовыми". Именно по этой причине было принято решение направить "в этот регион две атомные подводные лодки". На уточнение журналиста, куда именно отправились субмарины, Трамп ответил: "ближе к России".