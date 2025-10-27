Львову снова не везет с водой: в городе произошли еще две аварии на водопроводе

Во Львове снова проблемы с водой. 27 октября сообщили, что в городе произошли еще 2 аварии на водопроводе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Завтра может повториться: Садовый объяснил причину четвертого прорыва на водопроводе во Львове

Что известно об аварии на водопроводе во Львове?

Еще утром начались аварийные работы по ликвидации утечки воды на водопроводе на улице Гринченко.

Из-за этого троллейбусы №33 временно курсируют из центра города (площадь Ивана Подковы) до перекрестка проспекта Черновола – улицы Варшавской и в обратном направлении.

После окончания работ троллейбусы №33 будут ездить по обычному маршруту.

"Просим пассажиров учесть изменения при планировании поездок", – отметили в ЛКП "Львовэлектротранс".

А после обеда в Лычаковской районной администрации сообщили об аварийных работах еще и на улице Зеленой, вблизи 69 дома.

Ликвидация аварии на водопроводной сети продлится до конца дня.

Отмечалось, что проезд для транспорта не ограничивали, но работы могут стать причиной несколько замедленного движения в этой части.

Что известно о предыдущих проблемах с водой во Львове?